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8 функций iOS 15, которые есть в США, но нет в России

12 Янв, 2022

8 функций iOS 15, которые есть в США, но нет в России

Увы.

Как известно, не все функции iOS 15 работают на наших с вами российских айфонах. Некоторые доступны только в США. Чего лишены мы и есть у них? Расскажем.

Поехали.

  1. Apple News: продвинутый новостной агрегатор, отбирающий интересные новости, в РФ, увы, не работает.
  2. Расширенные Apple Maps: навигатора и 3D-объектов в РФ нет… Как и маршрутов транспорта, а также советов о посещении интересных мест.
  3. Управление с помощью голоса в Универсальном доступе: пока доступно только на английском, испанском, китайском, немецком, французском. Ждем русский.
  4. Улучшенное приложение Здоровье: в РФ нет возможности делиться информацией о своем здоровье с айфона прямо с врачом, следить за наличием донорских органов, пересылать анализы. Почему? Нужны разрешения и соответствующая инфраструктура.
  5. Распознавание текста через камеру: классная фишка, мы о ней рассказывали. В России до сих пор нет.
  6. Не работает чип U1 и точное позиционирование: и не заработает из-за законодательства.
  7. Частный узел для шифрования трафика: опять же из-за того, что в нашей стране VPN’ы не любит государство.
  8. Без сети не работает Siri: самый странный пункт в списке…

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