8 функций iOS 15, которые есть в США, но нет в России

Увы.

Как известно, не все функции iOS 15 работают на наших с вами российских айфонах. Некоторые доступны только в США. Чего лишены мы и есть у них? Расскажем.

Поехали.

Apple News: продвинутый новостной агрегатор, отбирающий интересные новости, в РФ, увы, не работает. Расширенные Apple Maps : навигатора и 3D-объектов в РФ нет… Как и маршрутов транспорта, а также советов о посещении интересных мест. Управление с помощью голоса в Универсальном доступе : пока доступно только на английском, испанском, китайском, немецком, французском. Ждем русский. Улучшенное приложение Здоровье : в РФ нет возможности делиться информацией о своем здоровье с айфона прямо с врачом, следить за наличием донорских органов, пересылать анализы. Почему? Нужны разрешения и соответствующая инфраструктура. Распознавание текста через камеру : классная фишка, мы о ней рассказывали. В России до сих пор нет. Не работает чип U1 и точное позиционирование : и не заработает из-за законодательства. Частный узел для шифрования трафика : опять же из-за того, что в нашей стране VPN’ы не любит государство. Без сети не работает Siri : самый странный пункт в списке…

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