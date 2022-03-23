8 классных вещей с AliExpress на все случаи жизни — берем прямо сейчас
Что купить?
Весенняя распродажа на АлиЭкспресс — самое время купить что-нибудь для себя. Рассказываем, на что точно стоит обратить внимание.
Поехали!
Чехол Wangor для Айфона
- Цена: 1211 рублей
Прочный и стильный силиконовый чехол с выемкой для зарядки, защищающий и корпус и кнопки айфона. Защищает от воды и ударов.
Зонт с фонариком от Xiaomi
- Цена: 2019 рублей
По-настоящему классный зон с фонарем от именитой Xiaomi. Очень прочный, ветер ему не страшен.
Стильная сумка Domiso для лэптопа
- Цена: 2670 рублей
Этой сумке не страшна вода, царапины (у кого коты, тому самое то). Внутри помещает и сам ноутбук, и мышка, и зарядка и прочие аксессуары.
Магнитная батарея Aohi для Айфона
- Цена: 2652 рубля
Беспроводной аккумулятор, который крепится к айфону с MagSafe. Подойдет (если есть переходник) и для других смартфонов.
Кроссовки RAX для ходьбы
- Цена: 7893 рубля
Классные кроссовки для долгих прогулок. Очень прочные. Аналог в реальном магазине будет стоить куда дороже.
Очки Santa
- Цена: 89 рублей
Очки-хамелеоны. Недорогие, но качественные, с хорошей оптикой и разнообразными оправами.
Жилет с подогревом от Xiaomi
- Цена: 4323 рубля
Своего рода смарт-жилет с графеновыми обогревателями. Если живете в холодной части России, незаменимая штука.
Водоотводящие носки
- Цена: 721 рубль
Носки, которые способны отталкивать воду из обуви! Фактически. Для этого используется специальный материал. Для дождливой погоды то, что нужно.
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