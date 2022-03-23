8 классных вещей с AliExpress на все случаи жизни — берем прямо сейчас

Что купить?

Весенняя распродажа на АлиЭкспресс — самое время купить что-нибудь для себя. Рассказываем, на что точно стоит обратить внимание.

Поехали!

Чехол Wangor для Айфона

Прочный и стильный силиконовый чехол с выемкой для зарядки, защищающий и корпус и кнопки айфона. Защищает от воды и ударов.

Зонт с фонариком от Xiaomi

По-настоящему классный зон с фонарем от именитой Xiaomi. Очень прочный, ветер ему не страшен.

Стильная сумка Domiso для лэптопа

Этой сумке не страшна вода, царапины (у кого коты, тому самое то). Внутри помещает и сам ноутбук, и мышка, и зарядка и прочие аксессуары.

Магнитная батарея Aohi для Айфона

Беспроводной аккумулятор, который крепится к айфону с MagSafe. Подойдет (если есть переходник) и для других смартфонов.

Кроссовки RAX для ходьбы

Классные кроссовки для долгих прогулок. Очень прочные. Аналог в реальном магазине будет стоить куда дороже.

Очки Santa

Очки-хамелеоны. Недорогие, но качественные, с хорошей оптикой и разнообразными оправами.

Жилет с подогревом от Xiaomi

Своего рода смарт-жилет с графеновыми обогревателями. Если живете в холодной части России, незаменимая штука.

Водоотводящие носки

Носки, которые способны отталкивать воду из обуви! Фактически. Для этого используется специальный материал. Для дождливой погоды то, что нужно.

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