90 Гц в массы. Представлен бюджетный Huawei Enjoy 20 Pro

Интересная новинка.

Компания Huawei представила новый смартфон Enjoy 20 Pro, ставший улучшенной версией модели Huawei Enjoy Z. Новинка получила крупный дисплей с повышенной частотой обновления кадров, новый процессор Dimenstity 800 с интегрированным 5G-модемом и низкую цену.

Huawei Enjoy 20 Pro оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с узкими рамками по периметру и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Разрешение экрана составляет 1800×2400 пикселей, соотношение сторон — 20:9. Ключевая особенность дисплея нового смартфона Huawei — частота обновления до 90 Гц. За счет этого изображение на экране устройства отличается большей плавностью по сравнению с традиционными дисплеями 60 Гц.

За производительность Huawei Enjoy 20 Pro отвечает процессор MediaTek Dimensity 800. Объем оперативной памяти смартфона составляет 6 или 8 ГБ в зависимости от конфигурации, встроенной — 128 ГБ. В мобильный чип смартфона интегрирован 5G-модем.

Смартфон располагает системой их трех тыльных камер: основной 48-мегапиксельной, сверхширокоугольной 8-мегапиксельной и датчиком глубины с разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 16 Мп.

Емкость аккумулятора Huawei Enjoy 20 Pro — 4000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки с мощностью 22,5 Вт.

Цена Huawei Enjoy 20 Pro в Китае — 1999 юаней (около 20 тысяч рублей). Смартфон поступит в продажу 24 июня.

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