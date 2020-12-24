А как снимают Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra ночью? Вот так
Круто!
Портал Slashleaks показал первые ночные кадры, сделанные с помощью смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Samsung Galaxy S21 Ultra.
В условиях недостаточной освещенности флагманские Самсунги снимают весьма неплохо. Даже хорошо.
Первое фото сделано на Galaxy S21+, а второе — на флагманский Galaxy S21 Ultra.
Цены серии Galaxy S21 уже известны, причем, всех конфигураций разом. В одних странах смартфоны будут продаваться с чипсетом Exynos 2100, в других — с Snapdragon 888.
Представят смартфоны уже 14 января 2021 года.
Источник: Slashleaks
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