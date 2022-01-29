А теперь еще и копия iPhone 13 Pro — Blackview A95 за $160

Бюджетник, но с неплохими характеристиками.

Только вчера писали о копии iPhone 13, как сегодня обнаружили анонс еще одной новинки, копирующей теперь уже iPhone 13 Pro. Копия на этот раз не такая явная, Blackview A95 клоном назвать нельзя, скорее устройством по мотивам.

Сейчас девайс можно взять за $160. Но полная стоимость составит $210. Она начнет действовать с 21 февраля.

Какие параметры? Чип Helio P70, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, батарея на 4380 мА*ч с зарядкой на 18 Вт.

60-герцовый экран на 6,5 дюйма, IPS с разрешением HD+. Тыльная камера одна на 20 Мп. А что за три модуля? А два других лишь муляжи (!!!). Селфи-камера на 8 Мп.

Необычно и то, что работает новинка не на простом Android 11, а с фирменной оболочкой Doke OS.

Расцветки три: черная, синяя, радужная.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)