А вот теперь можно ожидать рост продаж HomePod в России — смарт-колонка заговорила по-русски

Дождались!

Компания Apple сделала то, чего мы ждали так долго. Смарт-колонки ХоумПод и HomePod mini вместе с апдейтом ОС до версии 15.2 оснастили поддержкой нашего великого и могучего языка. Проще говоря, купертиновцы научили колонки говорили на чистом русском.

К слову, кроме нашего языка, ХоумПоды теперь изъясняются и на голландском.

Да, Siri на HomePod функционирует только на языках государств, где продаются умные колонки. Значит ждем продаж!

Что еще нового в обновленной прошивки для ХоумПодов? Поддержка Apple Music Voice (музыка с Siri, у нас не работает).

В США HomePod Mini стоит порядка $100. Сколько будет у нас? Думается, не дороже 10 000 рублей. Ждем!

Что полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)