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А вот теперь можно ожидать рост продаж HomePod в России — смарт-колонка заговорила по-русски

14 Дек, 2021

А вот теперь можно ожидать рост продаж HomePod в России — смарт-колонка заговорила по-русски

Дождались!

Компания Apple сделала то, чего мы ждали так долго. Смарт-колонки ХоумПод и HomePod mini вместе с апдейтом ОС до версии 15.2 оснастили поддержкой нашего великого и могучего языка. Проще говоря, купертиновцы научили колонки говорили на чистом русском.

К слову, кроме нашего языка, ХоумПоды теперь изъясняются и на голландском.
Да, Siri на HomePod функционирует только на языках государств, где продаются умные колонки. Значит ждем продаж!

Что еще нового в обновленной прошивки для ХоумПодов? Поддержка Apple Music Voice (музыка с Siri, у нас не работает).

В США HomePod Mini стоит порядка $100. Сколько будет у нас? Думается, не дороже 10 000 рублей. Ждем!

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