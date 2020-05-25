А вы знали? Оперативная память на iPhone очищается за три нажатия

Все очень просто.

В Apple неоднократно заявляли, что очищать оперативную память iPhone не нужно — это происходит автоматически «когда нужно». Тем не менее, многих пользователей такой подход не устраивает и они постоянно находятся в поиске способов, позволяющих очистить оперативную память. Последний из обнаруженных способов очистки ОЗУ на iPhone определенно является самым простым в использовании.

Пользователи обнаружили, что очистка оперативной памяти на iPhone происходит при перезапуске стандартного приложения «Камера». Для очистки ОЗУ необходимо открыть «Камеру» и закрыть ее полностью из меню переключения между приложениями.

О том, что эта процедура действительно очищает оперативную память пользователи узнали на практике. Отслеживание свободной оперативной памяти через специализированные приложения из App Store (например, Cpu-X) показало, что до выполнения процедуры количество свободной ОЗУ составляет около 300-350 МБ.

Однако стоит перезапустить приложение «Камера», как объем свободной ОЗУ моментально возрастает до 800-900 МБ. Узнав об этом способе, зарубежный видеоблогер iReviews провел наглядный тест и подтвердил его работоспособность.

Так что, если на вашем iPhone тормозит какая-либо игра или постоянно закрывается нужное приложение в фоновом режиме, попробуйте решить проблему очисткой оперативной памяти. Может выручить.

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