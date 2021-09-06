A15 Bionic обошел A14 и Exynos 2200 в тесте GPU — у iPhone 13 будет отменная графика
Так то!
В сети появились данные о результатах тестирования чипсета A15 Bionic в графическом бенчмарке Manhattan 3.1. И, надо сказать, GPU сердца Айфон 13 впечатляет!
Средний результаты в первом раунде — 198 FPS! У A14 примерно 170 FPS. И столько же у хваленного Exynos 2200 с графикой от самой AMD. Как видим, Apple умеет настраивать GPU лучше. Таким образом, новинка оказалась примерно на 14% быстрее в визуальном плане.
Во втором раунде, правда, начались тормоза и результат оказался уже не так хорош, лишь 140-150 FPS. Но, думается, оптимизация решит эту проблему.
Even after the big drop, this is way exceeding the A14 peak performance, so it won't be a big deal for Apple.
(2/2)
To see the comparison of Exynos 2200 peak performance and A14, refer herehttps://t.co/WURgUNIVWp
— Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021
В любом случае очевидно, что для игр iPhone 13 подойдет идеально. Как, впрочем, и для всего остального.
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