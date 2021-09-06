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A15 Bionic обошел A14 и Exynos 2200 в тесте GPU — у iPhone 13 будет отменная графика

6 Сен, 2021

A15 Bionic обошел A14 и Exynos 2200 в тесте GPU — у iPhone 13 будет отменная графика

Так то!

В сети появились данные о результатах тестирования чипсета A15 Bionic в графическом бенчмарке Manhattan 3.1. И, надо сказать, GPU сердца Айфон 13 впечатляет!

Средний результаты в первом раунде — 198 FPS! У A14 примерно 170 FPS. И столько же у хваленного Exynos 2200 с графикой от самой AMD. Как видим, Apple умеет настраивать GPU лучше. Таким образом, новинка оказалась примерно на 14% быстрее в визуальном плане.

Во втором раунде, правда, начались тормоза и результат оказался уже не так хорош, лишь 140-150 FPS. Но, думается, оптимизация решит эту проблему.

В любом случае очевидно, что для игр iPhone 13 подойдет идеально. Как, впрочем, и для всего остального.

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