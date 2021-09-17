A15 Bionic в iPad mini 6 не такой быстрый, как A14 Bionic в iPhone 12 Pro Max

Неожиданность.

Оказывается, Apple установила в iPad mini 6 замедленную версию чипсета A15 Bionic. Он значительно менее быстрый, чем A15 Bionic в серии iPhone 13 и даже уступает A14 Bionic в поколении iPhone 12. Как так?

У него сниженные частоты. Обычный A15 работает на частоте 3,23 ГГц, а тот, что стоит в компактном планшете — на частоте 2,99 ГГц. Причина, честно говоря, не ясна.

Впрочем, не во всех тестах A15 внутри iPad mini 6 проигрывает. Например, речь он распознает на 23% быстрее, чем A14 в iPhone 12 Pro Max. С текстом также справляется лучше на 14,9%. Впрочем, это все тесты, для человека эти цифры не имеют ровным счетом никакого значения.

Что касается GPU, то пока нет информации, какой именно использован в составе A15, который стоит внутри iPad mini 6. У Apple есть 4-ядерный графический чип и 5-ядерный. Первый обнаружен в iPhone 13/13 mini, второй — в iPhone 13 Pro/13 Pro Max. И второй выдает на 55% лучший результат в графических тестах, чем GPU A14. Ждем тестов GPU в iPad mini 6.

А пока читаем на Блохе:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)