Абоненты Tele2 теперь могут смотреть лицензионные фильмы и сериалы на своем смартфоне, и не только

Хорошее предложение.

Любители кино и сериалов радуются. Теперь оператор связи ввел тариф «Везде онлайн», которые дает доступ к более чем 20 000 фильмам и сериалам. Также пользователи смогут подключаться с экрана смартфона к любому из 100 каналов.

Среди других бонусов – 40 ГБ интернета на месяц и 700 минут для звонков другим операторам. Ну и возможность подключиться к сервису Wink. В общей сложности тариф доступен в 29 регионах страны. Стоимость тарифа зависит от региона, но в Москве его цена составляет всего 450 рублей, что для такого большого количества очень даже демократично.

Для тех, кто не уверен, что ему хватит 40 ГБ траффика в месяц, есть хорошие новости. Безлимитный интернет распространяется сразу на несколько мессенджеров и социальных сетей. А доступ к фильмам можно получить даже через Smart-TV. Также в Tele2 предусмотрели до пяти профилей, чтобы тарифом могли пользоваться все члены вашей семьи. Удобно, недорого, и предложение действительно очень крутое!

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