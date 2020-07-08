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Абоненты заплатят. Цены на мобильную связь в России вновь поднимется

8 Июл, 2020

Абоненты заплатят. Цены на мобильную связь в России вновь поднимется

И россияне заметят этот рост.

Во второй половине 2020 года рост цен на мобильную связь достигнет 14%. Согласно оценкам экспертов агентства Content Review, россияне особенно сильно заметят повышение цен на связь, так как во втором полугодии ожидается как минимум стагнация доходов населения.

Абоненты заплатят. Цены на мобильную связь в России вновь поднимется

В первой половине 2020 года средний рост цен на мобильную связь в России составил 8% в случае с базовыми пакетными тарифами. Свои тарифы неоднократно корректировали все операторы «большой четверки». Чаще других это делал Tele2, сообщили в Content Review.

Во втором полугодии рост цен на мобильную связь окажется сильнее. Он может достигнуть 14% в зависимости от оператора и тарифной линейки. Кроме этого, операторы могут в очередной раз отправить ряд тарифов в архив, запустив новые более дорогие тарифные планы с расширенным набором услуг.

Представители «Билайна» заявили, что оператор не менял цены по тарифам за последние полгода, а только запустил новую линейку с большим числом услуг. В Tele2 отметили, что считают исследования агентства Content Review сомнительными из-за «систематических ошибок» в оценке условий тарифов. Представители МТС и «МегаФона» отказались комментировать исследование.

Источник: Ъ.

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