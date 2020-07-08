Абоненты заплатят. Цены на мобильную связь в России вновь поднимется

И россияне заметят этот рост.

Во второй половине 2020 года рост цен на мобильную связь достигнет 14%. Согласно оценкам экспертов агентства Content Review, россияне особенно сильно заметят повышение цен на связь, так как во втором полугодии ожидается как минимум стагнация доходов населения.

В первой половине 2020 года средний рост цен на мобильную связь в России составил 8% в случае с базовыми пакетными тарифами. Свои тарифы неоднократно корректировали все операторы «большой четверки». Чаще других это делал Tele2, сообщили в Content Review.

Во втором полугодии рост цен на мобильную связь окажется сильнее. Он может достигнуть 14% в зависимости от оператора и тарифной линейки. Кроме этого, операторы могут в очередной раз отправить ряд тарифов в архив, запустив новые более дорогие тарифные планы с расширенным набором услуг.

Представители «Билайна» заявили, что оператор не менял цены по тарифам за последние полгода, а только запустил новую линейку с большим числом услуг. В Tele2 отметили, что считают исследования агентства Content Review сомнительными из-за «систематических ошибок» в оценке условий тарифов. Представители МТС и «МегаФона» отказались комментировать исследование.

Источник: Ъ.

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