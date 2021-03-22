Абсолютно все iPhone 13 получат версии с 1 ТБ флэш-памяти и LiDAR’ы

Авторитетные аналитики вряд ли врут.

Известные инсайдеры Wedbush Дэниэл Айвс и Стрэкер Бэк утверждают, что в этом году абсолютно все модели iPhone 13 в топовом исполнении будут оснащаться 1 ТБ флэш-памяти. Мы давно об этом мечтали. По крайней мере те, кто не знаком с iCloud (на 2 ТБ это настоящее спасение, к слову).

И это не все. По словам аналитиков, все новые айфоны также получат LiDAR. Лазерный дальномер это крайне полезная штука. Чем? Читаем у нас тут.

Так что, какой бы Айфон осенью 2021 года вы не выбрали — iPhone 13, 13 mini, 13 pro или 13 Pro Max — вы сможете купить его с накопителем на 1 ТБ. Ну и лидар будет у каждого.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)