Абсолютно все iPhone 13 получат версии с 1 ТБ флэш-памяти и LiDAR’ы
Авторитетные аналитики вряд ли врут.
Известные инсайдеры Wedbush Дэниэл Айвс и Стрэкер Бэк утверждают, что в этом году абсолютно все модели iPhone 13 в топовом исполнении будут оснащаться 1 ТБ флэш-памяти. Мы давно об этом мечтали. По крайней мере те, кто не знаком с iCloud (на 2 ТБ это настоящее спасение, к слову).
И это не все. По словам аналитиков, все новые айфоны также получат LiDAR. Лазерный дальномер это крайне полезная штука. Чем? Читаем у нас тут.
Так что, какой бы Айфон осенью 2021 года вы не выбрали — iPhone 13, 13 mini, 13 pro или 13 Pro Max — вы сможете купить его с накопителем на 1 ТБ. Ну и лидар будет у каждого.
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