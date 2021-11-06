ActionBand — ремешок-напульсник для Apple Watch Series 4, 5, 6, 7 от Twelve South

Совместим с Apple Watch Series 4, 5, 6 и 7.

Всем привет! Американская компания Twelve South изобрела новый полезный аксессуар для тех, кто использует Apple Watch для различных физических активностей. Мягкий и комфортный, сделанный из махрового хлопка, этот аксессуар продается в виде пары напульсников. Один из них служит обычным напульсником, а второй позволяет вставить в прочную рамку яблочные умные часы Apple Watch. Самую популярную на сегодняшний день модель Apple Watch Series 3 этот аксессуар не поддерживает, а вот для всех следующих моделей Apple Watch 4, 5, 6, 7 этот ремешок-напульсник можно купить.

Отличительные черты ActionBand – поразительная комфортность, с которой он сидит на руке за счет мягкости материала и сбалансированной резинке, сжимающий напульсник вокруг руки. Браслет хорошо впитывает пот и поэтому рука во время тренировки остается сухой.

А в чём проблема?

Те из вас, кто занимаются спортом с Apple Watch на руке наверняка сталкивались с тем, что рука потеет и браслет начинает елозить из стороны в сторону вдоль по руке. Лично я практически всегда использую Apple Watch при занятиях циклическими видами спорта: велосипед, бег, плавание. И чтобы избежать этой проблемы при езде на велосипеде или во время бега я вынужден “подпирать” и фиксировать свои Apple Watch обычным напульсником. Я рад, что наконец-то кто-то додумался сделать единый аксессуар для любителей и спорта и Apple Watch.

Цена ActionBand

На официальном сайте производителя Twelve South ремешок-напульсник ActionBand продается за 29,99 долларов в США.

Официальная российская цена пока неизвестна.

Где купить

Купить ActionBand в США можно на официальном сайте (там только английский язык) вот здесь.

В России аксессуар будет продаваться на официальном сайте Apple (вот подраздел продукции Twelve South), на Wildberries, re:Store, iClover, iCult, iCenter.

Доступные модели ActionBand и их совместимость с версиями Apple Watch

Модель ActionBand Совместимость Модель Apple Watch ActionBand для 40мм Apple Watch 40мм Apple Watch Series 4

40мм Apple Watch Series 5

40мм Apple Watch Series 6

40мм Apple Watch SE A1977, A2007

A2092, A2094, A2156

A2291, A2293, A2375

A2351, A2353, A2355 ActionBand для 44мм Apple Watch 44мм Apple Watch Series 4

44мм Apple Watch Series 5

44мм Apple Watch Series 6

44мм Apple Watch SE A1978, A2008

A2093, A2157

A2292, A2294, A2376

A2352, A2354, A2356 ActionBand для 41мм Apple Watch 41мм Apple Watch Series 7 – скоро! пока недоступно ActionBand для 45м Apple Watch 45мм Apple Watch Series 7 – скоро! пока недоступно

Напульсник ActionBand неприхотлив в уходе и может стираться в обычной стиральной машине.

Еще про Apple Watch:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: