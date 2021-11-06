ActionBand — ремешок-напульсник для Apple Watch Series 4, 5, 6, 7 от Twelve South
Совместим с Apple Watch Series 4, 5, 6 и 7.
Всем привет! Американская компания Twelve South изобрела новый полезный аксессуар для тех, кто использует Apple Watch для различных физических активностей. Мягкий и комфортный, сделанный из махрового хлопка, этот аксессуар продается в виде пары напульсников. Один из них служит обычным напульсником, а второй позволяет вставить в прочную рамку яблочные умные часы Apple Watch. Самую популярную на сегодняшний день модель Apple Watch Series 3 этот аксессуар не поддерживает, а вот для всех следующих моделей Apple Watch 4, 5, 6, 7 этот ремешок-напульсник можно купить.
Отличительные черты ActionBand – поразительная комфортность, с которой он сидит на руке за счет мягкости материала и сбалансированной резинке, сжимающий напульсник вокруг руки. Браслет хорошо впитывает пот и поэтому рука во время тренировки остается сухой.
А в чём проблема?
Те из вас, кто занимаются спортом с Apple Watch на руке наверняка сталкивались с тем, что рука потеет и браслет начинает елозить из стороны в сторону вдоль по руке. Лично я практически всегда использую Apple Watch при занятиях циклическими видами спорта: велосипед, бег, плавание. И чтобы избежать этой проблемы при езде на велосипеде или во время бега я вынужден “подпирать” и фиксировать свои Apple Watch обычным напульсником. Я рад, что наконец-то кто-то додумался сделать единый аксессуар для любителей и спорта и Apple Watch.
Цена ActionBand
На официальном сайте производителя Twelve South ремешок-напульсник ActionBand продается за 29,99 долларов в США.
Официальная российская цена пока неизвестна.
Где купить
Купить ActionBand в США можно на официальном сайте (там только английский язык) вот здесь.
В России аксессуар будет продаваться на официальном сайте Apple (вот подраздел продукции Twelve South), на Wildberries, re:Store, iClover, iCult, iCenter.
Доступные модели ActionBand и их совместимость с версиями Apple Watch
|Модель ActionBand
|Совместимость
|Модель Apple Watch
|ActionBand для 40мм Apple Watch
|40мм Apple Watch Series 4
40мм Apple Watch Series 5
40мм Apple Watch Series 6
40мм Apple Watch SE
|A1977, A2007
A2092, A2094, A2156
A2291, A2293, A2375
A2351, A2353, A2355
|ActionBand для 44мм Apple Watch
|44мм Apple Watch Series 4
44мм Apple Watch Series 5
44мм Apple Watch Series 6
44мм Apple Watch SE
|A1978, A2008
A2093, A2157
A2292, A2294, A2376
A2352, A2354, A2356
|ActionBand для 41мм Apple Watch
|41мм Apple Watch Series 7 – скоро!
|пока недоступно
|ActionBand для 45м Apple Watch
|45мм Apple Watch Series 7 – скоро!
|пока недоступно
Напульсник ActionBand неприхотлив в уходе и может стираться в обычной стиральной машине.
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