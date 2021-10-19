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AirPods 2 подешевели — теперь они стоят 12 490 рублей

19 Окт, 2021

AirPods 2 подешевели — теперь они стоят 12 490 рублей

Ура!

В свете выхода третьего поколения AirPods купертиновцы решили снизить стоимость второго поколения. Сейчас за AirPods 2 просят на официальном сайте компании Apple всего 12 490 рублей. Это на 4 тысячи рублей меньше, чем придется заплатить за AirPods 3.

Стоит ли оно того, нужно ли переплачивать? Каждый решит сам за себя. Мы только назовем главные преимущества AirPods 3:

  • Больше аккумулятор и выше автономность: 6 часов работы или 30 часов с учетом зарядного кейса.
  • Адаптивный эквалайзер, как у Pro и Max моделей.
  • Поддержка пространственного звука.
  • Классный дизайн в духе AirPods Pro.

Стоит ли все это 4 тысяч? Возможно. Но, если честно, большинству хватит и AirPods 2.

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