AirPods 2 подешевели — теперь они стоят 12 490 рублей
Ура!
В свете выхода третьего поколения AirPods купертиновцы решили снизить стоимость второго поколения. Сейчас за AirPods 2 просят на официальном сайте компании Apple всего 12 490 рублей. Это на 4 тысячи рублей меньше, чем придется заплатить за AirPods 3.
Стоит ли оно того, нужно ли переплачивать? Каждый решит сам за себя. Мы только назовем главные преимущества AirPods 3:
- Больше аккумулятор и выше автономность: 6 часов работы или 30 часов с учетом зарядного кейса.
- Адаптивный эквалайзер, как у Pro и Max моделей.
- Поддержка пространственного звука.
- Классный дизайн в духе AirPods Pro.
Стоит ли все это 4 тысяч? Возможно. Но, если честно, большинству хватит и AirPods 2.
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