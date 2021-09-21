AirPods 3 и новый MacBook представят до конца 2021 года

Ждать долго не придется.

Аналитик и инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg утверждает, что Apple представит беспроводные наушники AirPods 3 до конца текущего года. Кроме того, в этом году будут выпущены новые MacBook. А вот iPad Pro и AirPods Pro 2 придется ждать до 2022 года.

Гурман добавляет, что массовое производство AirPods 3 уже стартовало. Наушники получат более короткую ножку, новый чип и поддержку технологии Lossless Audio.

Что касается новых MacBook, то они будут базироваться на чипсете M1X. Предполагается, что MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми дисплеями впервые в истории ноутбуков Mac получит дисплеи на основе технологии mini-LED.

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