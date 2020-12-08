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AirPods 3 хороши — но, увы, никакого активного шумоподавления

8 Дек, 2020

AirPods 3 хороши — но, увы, никакого активного шумоподавления

Увы.

Вы уже знаете, что AirPods третьего поколения появятся весной 2021 года. В этом уверены многие авторитетные аналитики.

С уверенностью можно сказать, что стоить они будут дорого. Дешевой продукции у Apple нет.

Ранее по сети ходили слухи, что AirPods 3 оснастят функцией активного шумоподавления, как у AirPods Pro. Однако, судя по последним данным, этого не случится.

От AirPods Pro тут будет только дизайн.

Вероятно, что в Apple попросту не хотят создавать конкурента Pro-версии. Ведь появление менее дорогих AirPods 3 с шумоподавлением сделало бы существование AirPods Pro попросту бессмысленным.

Источник: Gizmochina

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