AirPods 3 хороши — но, увы, никакого активного шумоподавления
Увы.
Вы уже знаете, что AirPods третьего поколения появятся весной 2021 года. В этом уверены многие авторитетные аналитики.
С уверенностью можно сказать, что стоить они будут дорого. Дешевой продукции у Apple нет.
Ранее по сети ходили слухи, что AirPods 3 оснастят функцией активного шумоподавления, как у AirPods Pro. Однако, судя по последним данным, этого не случится.
От AirPods Pro тут будет только дизайн.
Вероятно, что в Apple попросту не хотят создавать конкурента Pro-версии. Ведь появление менее дорогих AirPods 3 с шумоподавлением сделало бы существование AirPods Pro попросту бессмысленным.
Источник: Gizmochina
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