Новости

AirPods 3 на живых фото — почти что копия AirPods Pro

11 Мар, 2021

AirPods 3 на живых фото — почти что копия AirPods Pro

Стильно.

Вчера нам показали рендеры AirPods 3. А сегодня в сети появились уже живые фото новинки. Как и предполагалось, третьи ЭйрПодсы похожи на дорогие AirPods Pro (на главном фото как раз они). Фото всего два. Но этого достаточно, чтобы рассмотреть беспроводные наушники и чехол для зарядки.

Наверняка они также получат главную фишку прошки — систему активного шумоподавления.

Когда покажут? С вероятностью в 99,9% уже 23 марта. Как раз во время небольшой весенней презентации, на которой мы также ожидаем увидеть новый премиальный iPad и, если повезет, следующей iPhone SE. А, может, и нечто совершенно неожиданное.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий