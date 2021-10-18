AirPods 3 официально — цена в России, дата выхода, характеристики

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В ходе осенней презентации 18 октября компания Apple наконец-то анонсировала новые беспроводные наушники AirPods 3. Расскажем о новинке подробно и покажем качественные изображения.

Начнем с цены!

Цена AirPods 3

Цена AirPods 3 составляет 179 долларов. А в России? 16 490 рублей.

Продажи начнутся 26 окитября. Предварительный заказ можно оформить с сегодняшнего дня.

Характеристики

Новинка поддерживает пространственное звучание (Spatial Sound). Главное отличие от AirPods Pro — отсутствие у AirPods 3 шумодава. Зато есть новый динамик с куда более крутыми басами.

Также устройство получило настаиваемый эквалайзер, как у премиального собрата. Это важное нововведение, которое позволит добиться куда более качественного звучания, чем у AirPods 2.

Автономность? Достаточно высокая. 6 часов. С учетом кейса время работы вырастает до 30 часов.

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