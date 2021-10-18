AirPods 3 официально — цена в России, дата выхода, характеристики
Дождались!
В ходе осенней презентации 18 октября компания Apple наконец-то анонсировала новые беспроводные наушники AirPods 3. Расскажем о новинке подробно и покажем качественные изображения.
Начнем с цены!
Цена AirPods 3
Цена AirPods 3 составляет 179 долларов. А в России? 16 490 рублей.
Продажи начнутся 26 окитября. Предварительный заказ можно оформить с сегодняшнего дня.
Характеристики
Новинка поддерживает пространственное звучание (Spatial Sound). Главное отличие от AirPods Pro — отсутствие у AirPods 3 шумодава. Зато есть новый динамик с куда более крутыми басами.
Также устройство получило настаиваемый эквалайзер, как у премиального собрата. Это важное нововведение, которое позволит добиться куда более качественного звучания, чем у AirPods 2.
Автономность? Достаточно высокая. 6 часов. С учетом кейса время работы вырастает до 30 часов.
Заявлена поддержка MagSafe!
Сменных амбушюров, увы, нет. Но купертиновцы утверждают, что форма AIrPods 3 такова, что идеальна подойдет для всех людей с разными типами ушей.
Полезно знать:
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.