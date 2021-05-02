AirPods 3 плюс новый тариф Apple Music HiFi — мечта меломана

Ультимативное сочетание.

Инсайдеры уверены, что Apple представит свои беспроводные наушники AirPods 3 уже совсем скоро, до конца мая. Вместе с ними также запустят сервис Apple Music HiFi. Конечно же, платный, по подписке.

В чем отличие Apple Music HiFi (очевидно, что конкурент Spotify HiFi)? В высококачественном звуке, музыка там будет максимально возможного качества. Ну а AirPods 3 станет как раз той самой входной моделью, которая позволит насладиться классной музыкой на все 100%. Готовы платить больше? Берите AirPods Pro или AirPods Max.

Наверняка при покупке AirPods 3 купертиновцы подарят подписку на новый сервис на месяц, два, три или даже год.

Сами AirPods 3 внешне будут напоминать AirPods Pro, но систему активного шумоподавления (ANC) получат едва ли. Все-таки надо Apple надо продавать и премиальные TWS-модели, на носу выход AirPods Pro 2.

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