AirPods 3 представят уже 18 мая

Если верить утечкам.

Не каждая презентация Apple – шоу. Некоторые анонсы происходят в “тихом режиме”. Компания выпускает пресс-релиз и все.

Похоже, что именно это произойдет с AirPods 3. Apple покажет новые наушники через несколько дней – 18 мая.

Дату назвал блогер Люк Миани, чья репутация под вопросом. Однако его прогноз совпадает с мнением издания Hits Double Daily. В начале мая оно сообщило, что AirPods 3 появятся “в ближайшие недели” (по информации инсайдеров).

Внешне AirPods 3 будут напоминать AirPods Pro. Но не надейтесь на активное шумоподавление и силиконовые наконечники.

Вместе с AirPods 3 круто обновится сервис Apple Music. Он предложит поддержку высокого качества звука Hi-Fi.

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