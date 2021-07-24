AirPods 3 представят вместе с iPhone 13

Хорошая новость.

Портал Gizmochina утверждает, что беспроводные наушники AirPods 3 будут представлены вместе с iPhone 13. Таким образом, ожидаемая дата премьеры — 13 сентября.

Учитывая, что поставки компонентов для сборки AirPods 3 уже начались, информация кажется достоверной. Поставлять детали для наушников будут такие компании, как LG, Semco, AT&S и прочие.

Внешне AirPods 3, по слухам, напомнят AirPods Pro, однако ножка у них будет короче. Ну и они окажутся более компактными. Ведь таких модных фишек, как активный шумодав, ждать не приходится.

Главное нововведение — поддержка звука без потерь качества.

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