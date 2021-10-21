AirPods 3 против AirPods 2 — какие купить

Дизайн, размеры, вес

Начнем с габаритов.

AirPods 2: 40,5 × 16,6 x 18 мм, вес 4 грамма

AirPods 3: 30,79 × 18,26 × 19,2 мм, вес 4,28 граммов

А кейс?

Кейс AirPods 2: 53,5 × 44,3 × 21,3 мм, вес 38,2 грамма

Кейс AirPods 3: 46,4 × 54,4 × 21,38 мм, вес 37,91 грамма

Разница есть, но и та, и другая модель легкая, компактная, удобная. Дизайн, как по мне, у AirPods 3 все-таки современнее и симпатичнее. Они напоминают премиальные AirPods Pro.

Начинка и ПО

У AirPods 2 есть двойной оптический сенсор, акселерометр, датчик голоса. AirPods 3 в дополнение получили датчик контакта с кожей. Чип одинаковый, H1. Bluetooth 5.0 также и там, и там.

А вот направленные внутрь микрофоны есть только у AirPods 3. А еще защита IPX4.

AirPods 3 имеют адаптивный эквалайзер, поддержку пространственного звука. У AirPods 2 этого нет.

Что касается жестов, то AirPods 2 способны распознать лишь жесты двойного или тройного касания. А вот AirPods 3 управляются с помощью нажатия на сенсор. Это удобнее.

Время работы

Тут AirPods 3 сильно лучше. Они работают до 6 часов. А с кейсом, так и вовсе, 30! AirPods 2 демонстрируют автономность на уровне 5 и 24 часов соответственно.

Что еще?

AirPods 2 работают со смартфонами, начиная с iPhone 5S. Для AirPods 3 нужен минимум iPhone SE 1 или iPhone 6S.

AirPods 3 поддерживают MagSafe, а AirPods 2 — нет.

Вывод: AirPods 3 лучше! Но дороже.

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