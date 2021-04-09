AirPods 3 уже в продаже! Но есть нюанс
Они поддельные.
В Apple работает целая команда экспертов по контрафактной продукции. Можно сказать – спецотряд, день и ночь выявляющий подделки. И предотвращающий появление в открытой продаже.
К сожалению, с AirPods 3 это не сработало. Фальшивые беспроводные наушники уже можно купить в Китае. Выглядят они как настоящие.
Точнее – прямо как в утечках. Официальных изображений от Apple нет.
AirPods 3 из Поднебесной засветились вживую. Оцените гарнитуру в кейсе и без. Сменных амбушюр не видно.
Новинка напоминает AirPods Pro. Очевидно, что китайские умельцы следят за слухами.
Цена таких AirPods 3 неизвестна. Хотя в любом случае – подобные вещи брать не стоит.
Источник: macrumors.com
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