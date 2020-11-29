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AirPods безумно популярны — в 2021 году Apple может продать более 115 миллионов наушников

29 Ноя, 2020

AirPods безумно популярны — в 2021 году Apple может продать более 115 миллионов наушников

Они нужны каждому.

Беспроводные наушники AirPods пользуются феноменальной популярностью. Их раскупают очень активно. Уже в этом году, по прогнозу аналитика Дэниела Айвса (Daniel Ives), будет реализовано порядка 90 миллионов единиц AirPods разных поколений.

А в 2021 году купертиновцы смогут продать уже 115 миллионов наушников. Особенно активно покупать AirPods будут в предрождественский период. Как в этом году, так и в следующем.

К сожалению, господин Айвс не стал называть, какие именно AirPods окажутся наиболее популярными, а какие, напротив, наименее.

Кроме того, нельзя исключать непредвиденные факторы. Например, все может измениться при появлении сильного конкурента от той же Samsung.

Источник: AppleInsider

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