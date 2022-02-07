AirPods Max 2 получат сенсорное управление
Цифровой короны не будет.
Patently Apple сообщает, что купертиновцы не станут оснащать премиальные наушники AirPods Max второго поколения цифровой короной. Управлять ими предлагается с помощью сенсоров.
Кроме того, устройство получит специальные датчики, которые будут использоваться в тандеме с приложением Apple Fitness+. Сенсоры и датчики разместят прямо на наушниках под тканевой обивкой.
Какие еще нововведения? Новый чип, который придет на смену H1. А еще увеличенное время автономной работы.
Когда ожидается премьера? По слухам, уже в ближайшие несколько месяцев. Не исключено, что AirPods Max 2 будут официально анонсированы вместе с iPhone SE третьего поколения в марте или апреле. Продажи стартуют вскоре.
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