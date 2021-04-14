AirPods Max за $10 — клоны наступают

Внешне почти копия.

В Китае продают копию AirPods Max под наименованием P9 всего за $10. Напомним, что оригинал дороже примерно в 50-60 раз (у нас они стоят более 60 тысяч рублей, в США — $549). На упаковке производитель клона указывает 50-мм динамики, Hi-Fi звук, поддержку кодека AAC и прочие плюшки.

Копия AirPods Max пластиковая, амбушюры тут мягкие (дешевые подушки, как в детстве), без сетки, как у оригинала. Зато сбоку находятся клавиши. Цифрового управления, увы, нет.

Те, кто уже успел приобрести P9, пишут о слабом качество звучания. Но для беспроводных наушников за десять баксов вполне себе вариант.

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