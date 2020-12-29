AirPods не потеряются – представлен удобный трекер-чехол Air Fob

Возможно, вы давно этого ждали.

Беспроводные наушники – это удобно. От довольно экзотичного (и дорого) аксессуара они уже давно превратились в востребованный продукт для всех любителей гаджетов. Но у всех устройств есть и обратная сторона. В случае с беспроводными наушниками к ней можно отнести повышенную вероятность того, что вы можете их потерять. Некоторые производители намотали себе это на ус и представили крутое решение проблемы. В данном случае речь пойдет о новом трекере Air Fob.

На самом деле, это не только трекер, но еще и чехол для ваших Air Pods, и в этом кроется его главная особенность. Два-в-одном это всегда круто. Чудес не бывает, и сам трекер, конечно же, нужно будет тоже заряжать. Для этого его можно отсоединить от чехла. Самого заряда чипа хватает на три недели использования, поэтому часто вам это делать не придется.

Все просто. Прикрепляем Mu к своим AirPods, затем загружаем приложение Informu и добавляем Mu на свою панель управления. Можно настроить безопасные зоны, благодаря чему вы будете получать уведомления на свой смартфон или Apple Watch. Стоимость Air Fob составит 45 долларов.

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