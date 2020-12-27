AirPods Pro 2 могут работать по щелчку языка или стуку зубов – буквально

Новые патенты приходят в жизнь.

Если верить последним патентам, в Apple вовсю ведут работы над новыми способами управления наушниками. Как вам такое – касание пальцем определенной части лица, клацанье зубами или щелканье языком? Похоже на шутку, но нет. Технологический гигант из Купертино решил, что ограничиваться классическими датчиками и сенсорами уже не стоит. Иногда наушники могут неправильно интерпретировать движение, а это приводит к ложным срабатываниям. Вместо этого в Apple решили пойти немного другим путем.

Среди других жестов, которые помогут ориентироваться новому гаджету – небольшие движения головы в нужном направлении или легкий взмах рукой рядом с наушниками. Если все пойдет по плану, то новые функции могут появиться уже в следующих AirPods Pro 2.

Конечно, полагаться на эти нововведения на 100% не стоит. Во-первых, речь идет о патенте, а во-вторых, Appe очень неохотно добавляют новые функции в свои продукты. А подобный шаг был бы практически революционным в сегменте беспроводных наушников. Но звучит очень интересно.

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