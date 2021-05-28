AirPods Pro 2 не просто TWS-наушники, но еще и гаджет для занятия спортом

Неожиданно.

Марк Гурман, авторитетный инсайдер, а еще редактор Bloomberg, уверен, что второе поколение премиальных AirPods Pro появится не раньше 2022 года. В каком квартале? Информации нет. Но куда интереснее другое. По его словам, AirPods Pro 2 получат встроенные датчики движения, а также функции фитнес-браслета/спортивных смарт-часов.

Как это будет реализовано? Не раскрывается. Вероятно, что прямо на уровне железа (как в тех же фитнес-браслетах или умных часах). А может быть фитнес-возможностями можно будет пользоваться исключительно в связке с айфоном (с каким-нибудь фирменным приложением). Подождем, когда информации станет больше.

Почему Apple не выпустит вторую TWS-прошку в этом году? Все банально. Первая по-прежнему приносит огромный доход. Торопиться не имеет смысла. Бизнес.

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