AirPods Pro 2 представят в 2022 году — они будут мегапопулярны

Продажи превысят 100 миллионов.

Легендарный Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), главный инсайдер по технике Apple, вновь делится прогнозами. На этот раз он рассказывает о наушниках Apple AirPods Pro 2. По его словам, следующее поколение премиальных AirPods представят в 2022 году.

Он также уверен, что популярность их будет феноменальной. По словам господина Куо, тираж устройства превысит 100 000 000.

Также он предсказал продажи первых AirPods Pro. Их в 2021 году (за все 12 месяцев) купят порядка 75-80 миллионов человек.

Среди главных нововведений AirPods Pro 2 — фитнесс-функции, а также новый дизайн (некоторые элементы заимствуют у Beats Studio Buds).

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