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AirPods Pro 2: старт продаж, характеристики, цена в России

22 Окт, 2020

AirPods Pro 2: старт продаж, характеристики, цена в России

Новые подробности ожидаемой новинки.

Многие на презентации iPhone 12 ждали анонса AirPods Pro 2-ого поколения. Новые наушники будут представлены позже. Об этом нам сообщает знаменитый инсайдер. Эта утечка подтверждает предыдущие инсайды.

AirPods Pro 2 Gen

Что мы уже знаем:

  1. Цена останется высокой. В России первое поколение сейчас стоит около 20000 руб. Обновлённая модель будет стоить дороже.
  2. Встроенный аккумулятор станет более ёмким. А сами наушники будут играть дольше от одного заряда.
  3. Активное шумоподавление станет ещё качественнее за счёт нового алгоритма.
  4. Дизайн останется прежним.
  5. А вот ждать мы их будем ещё не менее года.

Пока ждём анонса новых наушников Apple AirPods Studio. Вот они появятся на полках уже скоро.

А вы ждёте новое поколение? Или вас устраивают и эирподсы без приставки Pro? Моё мнение: они стоят очень дорого, я бы взял их, но дешевле.

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