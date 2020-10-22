AirPods Pro 2: старт продаж, характеристики, цена в России

Новые подробности ожидаемой новинки.



Многие на презентации iPhone 12 ждали анонса AirPods Pro 2-ого поколения. Новые наушники будут представлены позже. Об этом нам сообщает знаменитый инсайдер. Эта утечка подтверждает предыдущие инсайды.

Что мы уже знаем:

Цена останется высокой. В России первое поколение сейчас стоит около 20000 руб. Обновлённая модель будет стоить дороже. Встроенный аккумулятор станет более ёмким. А сами наушники будут играть дольше от одного заряда. Активное шумоподавление станет ещё качественнее за счёт нового алгоритма. Дизайн останется прежним. А вот ждать мы их будем ещё не менее года.

AirPods Pro gen 2

-249$

-Better battery life

-A bit better of noise cancelling.

-Ambient light sensors.

Overall, a not so great update, more of like the AirPods gen 2 over AirPods gen 1.

Expect them to release in Q4 2021 or Q1 2022. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 19, 2020

Пока ждём анонса новых наушников Apple AirPods Studio. Вот они появятся на полках уже скоро.

А вы ждёте новое поколение? Или вас устраивают и эирподсы без приставки Pro? Моё мнение: они стоят очень дорого, я бы взял их, но дешевле.

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