AirPods Pro 2: старт продаж, характеристики, цена в России
Новые подробности ожидаемой новинки.
Многие на презентации iPhone 12 ждали анонса AirPods Pro 2-ого поколения. Новые наушники будут представлены позже. Об этом нам сообщает знаменитый инсайдер. Эта утечка подтверждает предыдущие инсайды.
Что мы уже знаем:
- Цена останется высокой. В России первое поколение сейчас стоит около 20000 руб. Обновлённая модель будет стоить дороже.
- Встроенный аккумулятор станет более ёмким. А сами наушники будут играть дольше от одного заряда.
- Активное шумоподавление станет ещё качественнее за счёт нового алгоритма.
- Дизайн останется прежним.
- А вот ждать мы их будем ещё не менее года.
AirPods Pro gen 2
-249$
-Better battery life
-A bit better of noise cancelling.
-Ambient light sensors.
Overall, a not so great update, more of like the AirPods gen 2 over AirPods gen 1.
Expect them to release in Q4 2021 or Q1 2022.
— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 19, 2020
Пока ждём анонса новых наушников Apple AirPods Studio. Вот они появятся на полках уже скоро.
А вы ждёте новое поколение? Или вас устраивают и эирподсы без приставки Pro? Моё мнение: они стоят очень дорого, я бы взял их, но дешевле.
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