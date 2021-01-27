AirPods Pro 2 выйдут очень скоро
Все больше доказательств.
Хорошая новость для фанатов AirPods Pro. Второе поколение наушников на подходе. Ждать осталось недолго.
Рассчитывайте получить AirPods Pro 2 в ближайшее время. Новинка появится в конце первой половины 2021. Практически гарантированно.
Есть признаки скорого анонса. Найден поставщик компонентов для AirPods Pro 2. Речь о тайваньской компании Winbond, выпускающей флеш-память NOR.
Winbond собирается полностью загрузить производственные линии NOR flash. Причем на долгий срок – 6 месяцев. Так говорят инсайдеры.
На подобное может сподвигнуть лишь сотрудничество с Apple. Кроме того, информация не противоречит ранним утечкам. Уже всплывали слухи о дебюте AirPods Pro 2 в апреле 2021 (вместе с обновленным iPhone SE).
Источник: bgr.com
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