AirPods Pro и AirPods Max теперь можно быстро найти с помощью iPhone

Легко и быстро.

Apple выпустила новую версию прошивки для топовых TWS-наушников. Обновившись, премиальные AirPods Pro и сверхдорогие AirPods Max удастся легко о найти с помощью популярной встроенной программы Find My. Раньше с ее помощью мы искали iPhone на одном аккаунте.

Теперь же удастся выяснить и точное расположение наушников. А еще включить режим пропажи или возможность получать уведомления.

Наушники добавляются в сеть Find My и постоянно шлют сигналы по протоколу Bluetooth. Если рядом есть другие устройства от Apple, они ловят сигнал и сообщают в сеть Find My. Примерно так работают трекеры AirTags.

Но стрелки направления нет. Дело в том, что в AirPods нет необходимого для этого чипа U1.

В режиме потери владелец может послать короткое сообщение или отправить номер телефона на наушники. Полезно, если их нашел кто-то.

К сожалению, обычные AirPods данную функцию не поддерживают. А вот AirPods 3, что приятно, будут.

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