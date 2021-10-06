AirPods Pro и AirPods Max теперь можно быстро найти с помощью iPhone
Легко и быстро.
Apple выпустила новую версию прошивки для топовых TWS-наушников. Обновившись, премиальные AirPods Pro и сверхдорогие AirPods Max удастся легко о найти с помощью популярной встроенной программы Find My. Раньше с ее помощью мы искали iPhone на одном аккаунте.
Теперь же удастся выяснить и точное расположение наушников. А еще включить режим пропажи или возможность получать уведомления.
Наушники добавляются в сеть Find My и постоянно шлют сигналы по протоколу Bluetooth. Если рядом есть другие устройства от Apple, они ловят сигнал и сообщают в сеть Find My. Примерно так работают трекеры AirTags.
Но стрелки направления нет. Дело в том, что в AirPods нет необходимого для этого чипа U1.
В режиме потери владелец может послать короткое сообщение или отправить номер телефона на наушники. Полезно, если их нашел кто-то.
К сожалению, обычные AirPods данную функцию не поддерживают. А вот AirPods 3, что приятно, будут.
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