AirPods Pro Lite — дешевле Pro, но без активного шумоподавления

Что-то новое.

Портал TheElec, сославшись на некие осведомленные источники, связанные с Apple, пишет, что купертиновцы работают над новыми TWS-наушниками. Речь идет о AirPods Pro Lite.

Упрощенный вариант AirPods Pro сможет похвастаться более низкой стоимостью, но будет лишен главной фишки Pro-модели — активного шумоподавления.

В TheElec утверждают, что стоимость снизится примерно на 20%. Достаточно ли этого? Каждый решит сам за себя. Но маркетологи, судя по всему, уверены, что такого незначительного падения цены для успеха хватит.

Сроки появления на рынке? Первая половина 2021 года.

Кроме того, утверждается, что AirPods Pro Lite уже полностью готовы. И давно. Просто в Apple решили повременить с их выпуском из-за оглушительного успеха Pro-версии.

Источник: TheElec

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