AirPods Pro, подвиньтесь. Представлены Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением
Звучат хорошо, работают долго.
В арсенале Huawei появились наушники, заслуживающие внимания. Беспроводная новинка называется FreeBuds 4i и только анонсирована.
FreeBuds 4i относятся к погружному типу. Они отлично сидят в ухе – благодаря конструкции 3D Bionic Design. Но главная фишка в другом.
Заявлена поддержка активного шумоподавления. В том числе – доступен прозрачный режим, Transparent Mode. Он позволяет слышать определенные окружающие звуки.
Время автономной работы радует. Со включенным “шумодавом” батареи хватает на 7,5 часов. Без него – показатель увеличивается до 10 часов.
Кроме того, есть зарядный футляр. С ним FreeBuds 4i функционируют до 22 часов. Почти круглые сутки.
Управление осуществляется прикосновениями. На каждом наушнике имеется специальная сенсорная площадка.
За качество звучания отвечают 10-миллиметровые излучатели. Для подключения к устройствам используется Bluetooth 5.2.
Помимо прочего, FreeBuds 4i не боятся влаги и пыли. Устройство защищено по стандарту IP54.
Предлагается 3 расцветки – красная, черная и белая. Ориентировочная цена – 77 американских долларов. Продажи в Китае начнутся 8 марта.
Источник: gizmochina.com
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