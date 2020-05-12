AirPods Studio: раскрыты новые подробности
Apple создает особые наушники.
Стали известны новые подробности о первых полноразмерных наушниках Apple AirPods Studio. Наушники смогут определять положение на голове пользователя для автоматического управления воспроизведением музыки. Музыка автоматически приостановится, когда пользователь опустит их с головы на шею. Аналогичным образом воспроизведение автоматически начнется, когда наушники окажутся на голове человека.
Пара других датчиков в AirPods Studio будет отвечать за автоматическое направление аудиоканалов. Наушники сами определят, где левое и правое уши пользователя. Благодаря этому наушники будет нельзя неправильно надеть.
Как и AirPods Pro, новые наушники Apple будут иметь функцию активного шумоподавления и «Прозрачный режим». Кроме этого, AirPods Studio получат расширенные настройки эквалайзера с возможностью регулировки параметров низких, средних и высоких частот.
Цена новых AirPods Studio составит $349, о чем ранее сообщил инсайдер Джон Проссер. Для сравнения, стоимость AirPods Pro — $249.
Источник: 9to5Mac.
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