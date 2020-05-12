AirPods Studio: раскрыты новые подробности

Apple создает особые наушники.

Стали известны новые подробности о первых полноразмерных наушниках Apple AirPods Studio. Наушники смогут определять положение на голове пользователя для автоматического управления воспроизведением музыки. Музыка автоматически приостановится, когда пользователь опустит их с головы на шею. Аналогичным образом воспроизведение автоматически начнется, когда наушники окажутся на голове человека.

Пара других датчиков в AirPods Studio будет отвечать за автоматическое направление аудиоканалов. Наушники сами определят, где левое и правое уши пользователя. Благодаря этому наушники будет нельзя неправильно надеть.

Как и AirPods Pro, новые наушники Apple будут иметь функцию активного шумоподавления и «Прозрачный режим». Кроме этого, AirPods Studio получат расширенные настройки эквалайзера с возможностью регулировки параметров низких, средних и высоких частот.

Цена новых AirPods Studio составит $349, о чем ранее сообщил инсайдер Джон Проссер. Для сравнения, стоимость AirPods Pro — $249.

Источник: 9to5Mac.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: