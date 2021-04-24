AirTag могли выпустить вместе с iPhone 11

Трекер был готов в 2019.

Выяснился любопытный факт про AirTag. Как оказалось – релиз новинки планировался 2 года назад.

Apple хотела представить AirTag одновременно с iPhone 11. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы FCC – Федеральной комиссии по связи США.

FCC провела всестороннее тестирование AirTag в 2019. Данную процедуру проходят все устройства, выходящие на американский рынок.

Аксессуар получил соответствующий сертификат. Однако Apple не стала анонсировать AirTag вместе с iPhone 11.

Что помешало – Apple скрывает. Хотя у экспертов есть теория. Компанию подвел сервис Find My.

Apple испугалась обвинений в антиконкурентном поведении. AirTag имел бы преимущество над сторонними аналогами в iOS.

Потребовалось время на улучшение Find My. Недавно Apple объявила, что служба открыта для всех производителей аксессуаров. Теперь гиганту из Купертино не грозят проверки регуляторов.

Источник: iphonesoft.fr

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