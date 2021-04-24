AirTag могли выпустить вместе с iPhone 11
Трекер был готов в 2019.
Выяснился любопытный факт про AirTag. Как оказалось – релиз новинки планировался 2 года назад.
Apple хотела представить AirTag одновременно с iPhone 11. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы FCC – Федеральной комиссии по связи США.
FCC провела всестороннее тестирование AirTag в 2019. Данную процедуру проходят все устройства, выходящие на американский рынок.
Аксессуар получил соответствующий сертификат. Однако Apple не стала анонсировать AirTag вместе с iPhone 11.
Что помешало – Apple скрывает. Хотя у экспертов есть теория. Компанию подвел сервис Find My.
Apple испугалась обвинений в антиконкурентном поведении. AirTag имел бы преимущество над сторонними аналогами в iOS.
Потребовалось время на улучшение Find My. Недавно Apple объявила, что служба открыта для всех производителей аксессуаров. Теперь гиганту из Купертино не грозят проверки регуляторов.
Источник: iphonesoft.fr
Читайте также:
- Плохие новости — AirTag не будет работать в России
- Сколько стоят iMac 2021, iPad Pro 2021, AirTags и Apple TV 4K в России
- iOS сообщит, если за вами следят с помощью “Локатора”
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.