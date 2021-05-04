AirTag против молотка: краш-тест нового трекера Apple
Придется потрудиться, чтобы сломать.
Метки AirTag – штука интересная. Насколько надежная – другой вопрос. За новинку просят 2 990 рублей. Жалко денег, если аксессуар выйдет из строя от случайного чиха.
Популярный YouTube-канал MobileReviewsEh устроил AirTag необычный тест. Гаджет начали бить молотком. Удары наносились с разных сторон.
AirTag продемонстрировал чудеса прочности. Корпус с честью пережил избиение – не лопнул.
Сначала трекер нормально подключался к айфону. Но под конец испытания перестал. Хотя на вид – погнулась только крышка (открыть ее получилось с трудом).
AirTag можно доверять – почти выдержал пытку. При обычном использовании проблем не будет.
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