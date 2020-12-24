Акции Apple рекордно взлетели после планов о создании электрокара в 2024 году

Так держать.

Ранее инсайдеры уже находили важную информацию о том, что Apple планируют создание собственного электрокара. Похоже, что у компании очень амбициозные планы на ближайшие четыре года. Пользователи нашли внутренние отчеты, в которых действительно упоминается работа над автомобилем. И эта информация привела к рекордному росту акций компании, добавив к ее рыночной капитализации 102 миллиарда долларов.

Одна новость – 102 миллиарда. Неплохо, Apple, неплохо. В процентном соотношении рост акций увеличился на 4,7%. Для неподтвержденной информации это очень и очень внушительная сумма, еще и за такой короткий срок, буквально за два дня.

В Apple планируют завершить выпуск электромобилей уже к 2024 году. Их особенностью станет новая технология аккумуляторов, которая значительно сократит потребление батареи.

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