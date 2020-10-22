Акции от официалов на покупку iPhone 12 — где выгоднее?

Самые вкусные предложения на Айфон 12.

Новые айфоны вышли. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начинаются повсеместно (iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, как известно, задерживаются до ноября). Учитывая, что ценники на них выставлены весьма и весьма высокие, разумно покупать там, где это выгоднее.

Сегодня мы не рассматриваем серых дилеров, речь пойдет исключительно о предложениях официалов.

Напомним, что официальные ценники на iPhone 12 такие:

iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти — 79 990 рублей;

iPhone 12 с 128 ГБ флэш-памяти — 84 990 рублей;

iPhone 12 с 256 ГБ флэш-памяти — 94 990 рублей.

А на iPhone 12 Pro следующие:

iPhone 12 Pro с 128 ГБ флэш-памяти — 99 990 рублей;

iPhone 12 Pro с 256 ГБ флэш-памяти — 109 990 рублей;

iPhone 12 Pro с 512 ГБ флэш-памяти — 129 990 рублей.

Везде цены примерно одинаковые. Можно просто купить смартфон на официальном сайте Apple. Но постойте, не спешите.

Есть идея получше! Следует понимать, что магазинам и операторам сотовой связи нужно как-то привлечь клиента. И для этого у них предусмотрены бонусные программы. О них и рассказываем ниже.

Купить Айфон 12 в «М.Видео»

Что предлагает крупная сеть «М.Видео»? За покупку iPhone 12 за 79 990 рублей здесь предусмотрен бонус в виде 2500 подарочных рублей. Их вы сможете потратить тут же, в магазине на то, что вам нравится.

Айфон 12 c 64 ГБ флэш-памяти — 79 990 рублей (+2500 рублей бонусом)

Тут же можно взять айфон в кредит или рассрочку. Минимальный ежемесячный платеж составит в первом случае 3917 рублей, во втором — 4444 рубля.

iPhone 12 Pro почему-то в «М.Видео» на данный момент отсутствуют.

Купить Айфон 12 в «Билайн»

У «Билайна» новые iPhone на 100 рублей дешевле, чем у других дилеров.

iPhone 12 с накопителем на 64 ГБ — 79 890 рублей

iPhone 12 Pro с накопителем на 128 ГБ — 99 890 рублей

Конечно же, мы здесь не ради «сотки». У «Билайна» реально крутое предложение. За покупку iPhone 12 они дают 5000 бонусных рублей на связь! И это существенно. Я в среднем трачу на связь порядку 300-400 рублей (как раз пользуюсь «Билайном»). Выходит, что оператор дарит целый год бесплатной связи.

Если вы берете iPhone 12 Pro, то бонусов еще больше — уже 10 000 рублей! Пару лет не придется беспокоиться об оплате «телефона».

Покупка Айфон 12 у «МТС»

А что предлагает «МТС»? Рассмотрим на примере «простых» iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

iPhone 12 с накопителем на 64 ГБ — 79 990 рублей

iPhone 12 Pro с накопителем на 128 ГБ — 99 990 рублей

Тут, например, имеется очень выгодная рассрочка. Никаких переплат. Вы просто платите по 7999 или 9999 рублей в месяц на протяжении 10 месяцев. Так что, если очень хочется новый айфон, а всей суммы разом нет, вполне себе разумное предложение!

Вы также можете рассчитывать на 3% скидки про онлайн-оплате.

А еще «МТС» дает 30-процентную скидку на защитное стекло.

Но, если честно, предложение «Билайна» нам нравится больше. У «МТС» никакую бесплатную связь в нагрузку не предлагают.

Кстати, и у «МТС» и у «Билайн» можно оформить тариф на eSIM.

А что у остальных?

В «Связном» никаких бонусных программ мы не обнаружили.

Зато тут выгодная рассрочка — можно платить 2 года.

iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти в «Связном» — 79 990 рублей

Аналогичным образом нет особо интересных предложений и у «Мегафона».

Можно оформить рассрочку на год и платить 6666 рублей в месяц.

iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти у «Мегафона» — 79 990 рублей

«Эльдорадо» также может похвастаться рассрочкой и бонусными рублями (в размере 2400) на карту.

iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти у «Мегафона» — 79 990 рублей

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