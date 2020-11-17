Аккумулятор на 6000 мА*ч, 6,5-дюймовый дисплей и 64 Мп камера — Samsung готовят к запуску Galaxy M42

И похоже, он будет неплохим.

Буквально на днях инсайдеры нашли информацию как минимум о четырех новых смартфонов серии M от Samsung. Первым устройством станет Galaxy M02, версия постарше получит название Galaxy M12. Также технологический гигант представит Galaxy M42 и M62.

Подтверждением планам Cамсунг стала информация на сертификационной платформе 3С, на которой засветилось новое устройство. Теперь пользователям известная емкость аккумулятора нового устройства — она составит 6000 мА*ч.

Для основной камеры будет использоваться 64 Мп сенсор, а количество внутренней памяти в устройстве составит 128 ГБ. Более подробной информации о гаджете пока что не предоставили, но ожидается, что диагональ экрана у Самсунг М42 будет равна 6,5 дюймам. По слухам, в Samsung готовят блок сразу из четырех камер. Насколько это соответствует правде, пока что утверждать нельзя.

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