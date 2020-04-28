До флагманов не дотягивает никак.

В iPhone SE 2-го поколения установлен аккумулятор емкостью 1821 мАч, точно такой же, как в iPhone 8. По сравнению с большинством современных смартфонов это низкий показатель. Но может Apple удалось оптимизировать новый iPhone SE таким образом, что он работает не меньше других смартфонов с более емкими батареями? Сравнение «живого» времени работы iPhone SE (2020) с другими смартфонами дало ответ на этот вопрос.

iPhone SE 2-го поколения: время работы

Сравнение времени работы iPhone SE 2-го поколения, iPhone 11, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 и OnePlus 8 провел YouTube-блогер Mrwhosetheboss. Он оценил «живое» время работы смартфонов без подзарядки, в течение нескольких часов выполняя на них различные будничные действия. В ходе теста на смартфонах запускались популярные приложения и игры, выполнялась съемка видео и прочие задачи.

iPhone SE 2-го поколения относительно долго разряжался схожими темпами с другими смартфонами, оснащенными более емкими аккумуляторами. При переключении между приложениями и просмотре фото и видео смартфон терял заряд незначительно быстрее, чем iPhone 11 и Galaxy S20 с аккумуляторами емкостью 3110 мАч и 4000 мАч соответственно.

Однако когда на всех смартфонах начали выполняться более требовательные задачи, новый iPhone SE стал разряжаться куда быстрее. Смартфон первым потерял весь заряд при съемке видео и запуске игр.

iPhone SE 2-го поколения проработал 3 часа 46 минут, тогда как его конкуренты заметно дольше. iPhone 11 продержался 5 часов, Galaxy S20 — 6 часов 31 минуту, iPhone 11 Pro — 6 часов 56 минут, OnePlus 8 — 7 часов 55 минут.

Источник: YouTube.

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