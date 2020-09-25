Alexa научилась вздыхать

Может скоро голосовые помощники начнут плакать?

Amazon рассказала об изменениях Alexa. Головой помощник научиться говорить более естественно. Разработчики считают, что вздохи помогут Alexa звучать более человечно.

Alexa станет говорить более выразительным голосом, вздыхать во время пауз между фразами. «Благодаря достижениям в нашей технологии синтеза текста в речь, Alexa теперь адаптирует свои ответы в зависимости от контекста разговора», — сказали в компании.

Ещё одна новая фишка помощника в том, что её теперь можно будет исправить, если она услышала что-то не точно. Для этого нужно сказать фразу «Alexa, это неправильно» или «Alexa, остановись». После этого колонка уточнит информацию ещё раз.

Amazon называет эту функцию обучаемым искусственным интеллектом, а значит, что и без того не глупая Alexa сможет становиться умнее с каждым днем благодаря вам.

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