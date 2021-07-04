Альфа – с банком по жизни

Откровения давнего клиента “красного” банка.

С Альфа-банком я где-то с 2001 года. Открыл счет, а затем и завёл себе первую свою Visa-карту именно в Альфа-банке, когда жил ещё в Воронеже. Получается, что я с Альфа-банком уже 20 лет!

Кстати, я был одним из первых воронежских клиентов Альфа-банка, кто открыл себе карту Visa. За это я от Альфы получил в подарок набор для путешественника – швейцарскую карту Victorinox, по форме напоминающей пластиковую платёжную карту.

Выглядел набор вот так, был красивого синего цвета и служил мне верой и правдой многие годы.

Эти карты Victorinox до сих пор продают в интернете и их можно купить, например на OZON или на Яндекс Маркете или в Ситилинке.

Но в то время в 2001 году в продаже таких наборов для путешествий не было и это был действительно необычный, запоминающийся и полезный подарок-наборчик!

У меня не было цели всю жизнь сидеть на Альфа-банке. Я всегда стараюсь в жизни смотреть по сторонам и выбирать лучшие на мой взгляд банки с точки зрения цены/качества и сервиса, конечно.

Но шли годы и вместе с ними развивался и Альфа-банк. Он становился лучше и лучше в ногу со временем. Он был одним из первых, у кого появилось приложение для iPhone. Может и для Android тоже, но я был и остаюсь приверженцем яблочных смартов. Использую и Android-телефоны, но основной всегда Айфон.

Я даже знаю человека, под чьим руководством разрабатывалось это приложение. Это Слава Карпенко (сейчас живет и работает в Германии), и в те времена он работал в компании UnrealMojo. Если этот парень за что-то брался, то у него получалось всегда хорошо и приложение для Альфы было лучшим тому подтверждением.

Сейчас у меня несколько карт от Альфа-банка от простых дебитовых до запасной кредитной «на всякий пожарный». Кстати, кредитная карта позволяет погасить кредит в течение 100 дней без процентов и это было в свое время одним из первых таких предложений на российском рынке банковских услуг. До сих пор услуга актуальна и среди россиян востребована.

Вот фишка, которой мне очень запомнился Альфа-банк. В своё время мой старший сын подсел на игру World of Tanks Blitz. Он любил погонять в танки час-полтора в день на iPad. Как и в большинстве игр, в «танках» тоже есть система выманивания денег. Много чего из вкусного в игре покупается за игровое золото. А само это золото надо покупать за реальные деньги. Надо ли говорить, что тратиться на это мне совершенно не хотелось и выход был найден с помощью Альфы.

Альфа-банк совместно с этой танковой игрой выпустил кобрендинговую карту. Суть карты в том, что в зависимости от потраченных по карте денег за месяц в начале следующего месяца в аккаунт World of Tanks начисляется игровое золото. В то время я специально старался расплачиваться в основном по карте Альфа, а на танковый аккаунт сына поступало достаточное количество «золотых» и он был этим доволен. А я-то был доволен еще больше сэкономленными деньгами!

Также у Альфы есть кобрендинговые карты с Аэрофлотом. Это когда в зависимости от трат с Альфа-карты вам прибавляются аэрофлотовские мили. Я последние годы не часто летаю, а Аэрофлотом так и вообще редко, поэтому мне неактуально. Есть кобрендинговые карты совместно с Пятерочкой и с Перекрестком, с Билайном и Яндекс.Плюсом.

Приложение Альфа-банка на мой взгляд постоянно развивается и улучшается. Оно не идеально, как и всё в этом мире. Но сравнивая его с приложениями от Сбера, Тинькофф и ВТБ, считаю его одним из лучших. В нем есть все от удобного входа в приложение путём разблокировки по лицу (FaceID) до открытия новых счетов и заказа новых карт. В приложении есть чат для общения со службой поддержки Альфы и мне в нем отвечают быстро.

В целом у Альфа-банка мне нравится логотип, стиль и эстетика оформления и офисов и сайта и приложения. Попали под мой вкус.

Чего лично мне еще хотелось бы от Альфы? Экономической лояльности к старым клиентам. В этом году, получается, я уже 20 лет как клиент Альфы, но от этого у меня нет никаких, ну абсолютно никаких преференций по сравнению с новыми клиентами и это немного обидно.

Доволен ли я в остальном Альфа-банком? Да есть, конечно, к чему придраться и об этом хорошо рассказал мой коллега Саша Фокин в своей статье “Как я перешел в Альфа-банк из Сбера. Не совсем разочарование, но и не топ“.

И напоследок список карт Альфа-банка (со ссылками на их сайт), которые я считаю полезными:

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