Алгоритм для сканирования изображений был еще в iOS 14.3 — как его обмануть

Весьма неожиданно.

Пользователь имиджборда Reddit заявил, что обнаружил скандально известный алгоритм сканирования изображений от Apple в операционной системе iOS 14.3. Да, тот самый NeuralHash, приближающий будущее в стиле романа 1984 Оруэлла.

Официально же его запустят только в iOS 15. Но находка энтузиаста позволяет с уверенностью сказать, что тестирует его Apple достаточно давно.

Парень утверждает, что код был скрыт в файлах системы. Он его достал, изучил и перенес на Python. После чего выложил в сеть для всех желающих. Запустить можно даже на Mac’е.

Он также сумел выяснить, как обмануть хитрый алгоритм. Достаточно просто перевернуть или обрезать изображение. А вот изменение размера или сжатие не помогают. Впрочем, в Apple утверждают, что финальный вариант NeuralHash обмануть будет невозможно. С чем всех и поздравляем.

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