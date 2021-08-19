Алгоритм для сканирования изображений был еще в iOS 14.3 — как его обмануть
Весьма неожиданно.
Пользователь имиджборда Reddit заявил, что обнаружил скандально известный алгоритм сканирования изображений от Apple в операционной системе iOS 14.3. Да, тот самый NeuralHash, приближающий будущее в стиле романа 1984 Оруэлла.
Официально же его запустят только в iOS 15. Но находка энтузиаста позволяет с уверенностью сказать, что тестирует его Apple достаточно давно.
Парень утверждает, что код был скрыт в файлах системы. Он его достал, изучил и перенес на Python. После чего выложил в сеть для всех желающих. Запустить можно даже на Mac’е.
Он также сумел выяснить, как обмануть хитрый алгоритм. Достаточно просто перевернуть или обрезать изображение. А вот изменение размера или сжатие не помогают. Впрочем, в Apple утверждают, что финальный вариант NeuralHash обмануть будет невозможно. С чем всех и поздравляем.
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