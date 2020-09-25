Amazon анонсировала летающую камеру наблюдения

Специальный дрон будет охранять дом.

Компания Amazon под дочерним брендом Ring представила дрон, который способен заменить несколько камер видеонаблюдения. Продукт называется Always Home Cam и способен самостоятельно летать в любом направлении, чтобы осмотреть каждый угол. Его так же можно подключить к сигнализации и если она сработает, то дрон полетит к этому месту и уведомит об этом хозяина дома. Также, у устройства есть функции, которые могут помочь с бытовыми вопросами.

При зарядке, камера дрона автоматически отключается, чтобы не нарушать конфиденциальность.

Пока непонятно как с этой камерой видеонаблюдения будут взаимодействовать домашние питомцы и что будет с датчиками движения, когда дрон будет находиться на зарядке. Стоимость такого прибора составляет 249 долларов, его старт продаж назначен на 2021 год. О возможности доставки в Россию ничего неизвестно.

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