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Amazon анонсировала летающую камеру наблюдения

25 Сен, 2020

Amazon анонсировала летающую камеру наблюдения

Специальный дрон будет охранять дом.

Компания Amazon под дочерним брендом Ring представила дрон, который способен заменить несколько камер видеонаблюдения. Продукт называется Always Home Cam и способен самостоятельно летать в любом направлении, чтобы осмотреть каждый угол.  Его так же можно подключить к сигнализации и если она сработает, то дрон полетит к этому месту и уведомит об этом хозяина дома. Также, у устройства есть функции, которые могут помочь с бытовыми вопросами.

При зарядке, камера дрона автоматически отключается, чтобы не нарушать конфиденциальность.

Ring drone: A security camera that flies around inside your house

Пока непонятно как с этой камерой видеонаблюдения будут взаимодействовать домашние питомцы и что будет с датчиками движения, когда дрон будет находиться на зарядке. Стоимость такого прибора составляет 249 долларов, его старт продаж назначен на 2021 год. О возможности доставки в Россию ничего неизвестно.

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