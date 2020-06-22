Амбициозные AirPods 3 раскрыты

Наушники возьмут все лучшее от AirPods Pro.

Аналитик Мин-Чи Куо раскрыл первую информацию о новых беспроводных наушниках Apple AirPods 3. Согласно данным источников эксперта, AirPods 3-го поколения будут выпущены в первой половине 2021 года, получив полностью переработанный дизайн.

По словам Куо, AirPods 3 будут иметь дизайн в стиле AirPods Pro. Форма наушников изменится в связи с появлением в них ряда новых функций. Наушники получат систему активного шумоподавления и поддержку режима «Прозрачность». В настоящий момент обе эти особенности являются эксклюзивными для AirPods Pro.

Куо уверен, что продажи AirPods вырастут в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире и связанный с этим финансовый кризис. Пик продаж AirPods произойдет в конце года, когда Apple предложит новые акции и, вероятно, снизит цены актуальных моделей AirPods.

Напомним, что в этом году Apple может выпустить еще одну модель AirPods. Речь идет о спортивных наушниках AirPods X. По слухам, наушники станут самыми дешевыми в линейке Apple. Анонс наушников может состояться осенью, на презентации iPhone 12.

Источник: AI.com.

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