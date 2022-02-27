AMD и Intel прекратили поставки своей продукции в Россию — что это значит?

Что будет дальше?

Компании AMD и Intel приняли решение прекратить поставлять свои изделия в РФ, сообщает портал РБК. Что будет дальше? Очевидно, что дефициту продукции и многократный рост цен. Касается ли это потребительского рынка? Пока нет. Но что произойдет дальше, гадать не станем.

Речь идет о серверном сегменте, промышленном и компаниях. Например, чипы Intel и AMD используют «Сбер», Московский государственный университет, «Яндекс» и МТС.

Представитель АРПЭ информацию подтверждает. При этом, представитель компании Intel из РФ на вопрос о прекращении завоза продукции не ответил. В AMD комментировать ситуацию не стали. То же касается и Минпромторга РФ. Известно, что офис Intel в Китае также получил сообщение о недопущении поставок чипов в РФ.

Не исключено, что компании из РФ будут пытаться покупать зарубежные процессоры через альтернативные каналы.

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