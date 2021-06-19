Американец проглотил AirPods — что было потом

Все обошлось.

В начале текущего года американец Брэд Готье засыпал под кино (смотрел он «Нечто» с Куртом Расселом в главной роли), которое он смотрел на своем айфоне вместе с беспроводными наушниками AirPods (чтобы не мешать жене и сыну). Вскоре он уснул в наушниках. Ночью он проснулся. Один AirPods из уха он вытащил. Но только один. Второго он не нашел. Решив, что тот просто выпал на кровать или пол, господин Готье продолжил спать.

Проснувшись рано утром, Брэд пошел за водой. Он попытался ее выпить, но не смог. Вода оставалась в горле, дальше не шла.

Заподозрив неладное, американец попросил сына и жену поискать наушник. Но тем его в доме не обнаружили. Тогда сын пошутил, что отец попросту съел один AirPods. Тогда Брэд решил съездить к доктору, так как чувствовал дискомфорт в груди.

Врач подтвердил опасения. AirPods были съедены, но застряли между ребер. Под наркозом в больнице их вытащили с помощью особой трубки. Наушник, к слову, не сломался, продолжает работать, хоть и звучит чуть хуже.

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