Аналитик прогнозирует оглушительный успех iPhone 13
Bloomberg не врет.
Аналитик Bloomberg Дэн Айвс (Dan Ives) уверен в успехе смартфонов серии iPhone 13. Он считает, что популярность Айфон 13, Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс будет выше, чем у аналогов серии Айфон 12.
О мини, впрочем, ничего не говорит. Все-таки в линейке Айфон 12 компактная модель явный аутсайдер. Вероятно, та же судьба ждет и его наследника.
В конце 2021 года на долю поколения iPhone 13 придется до 45% всех продаж Айфонов в мире. В Apple также прогнозируют высочайший уровень популярности. Не зря же купертиновцы увеличили производство новых Айфонов, в первые месяцы их будет изготовлено на 20% больше, чем iPhone 12 за тот же период прошлого года.
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